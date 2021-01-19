(واللا): الشاباك يؤكد أن حماس هي التهديد الرئيسي وتخوفات من تصعيد جديد بغزة

وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن جهاز (شاباك) زعم إحباط 430 عملية أمنية في الضفة الغربية والقدس، خلال العام الماضي 2020.



وبحسب الموقع، جاء في تقرير (شاباك)، أنه تم إحباط 283 عملية إطلاق نار، و70 عملية طعن، و10 عمليات دهس، و62 عملية تفجيرية، و5 عمليات خطف.



ووفقا لمعطيات (شاباك)، قتل بالعام الماضي 3 إسرائيليين، وأصيب 46 آخرين، في عمليات أمنية وقعت العام الماضي بالضفة الغربية والقدس.



ولفت تقرير (شاباك) إلى أن التهديد الرئيس في السنوات القادمة هو تعاظم قوة حماس، بسبب استمرارها في تحسين قدراتها العسكرية بغزة، ومحاولاتها لتنفيذ عمليات بالضفة.



وأشار إلى انخفاض حدة التوتر بين إسرائيل وحماس بالعام الماضي، على ضوء مباحثات التوصل إلى تهدئة، وأن هناك تخوفات من اندلاع تصعيد جديد خلال العام الجاري، بسبب الأوضاع الاقتصادية بالقطاع.



رام الله - دنيا الوطننشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي، (شاباك)، مساء أمس، تقريره السنوي حول نشاطاته التي نفذها خلال العام المنصرم 2020.