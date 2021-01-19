(يسرائيل هيوم): إسرائيل فقدت أوراق مهمة لتغيير الواقع بقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد يوأف ليمور، محلل الشؤون العسكرية بصحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن إسرائيل فقدت في الآونة الأخيرة، أوراق جيدة للتأثير على تغيير الأوضاع في قطاع غزة.



وقال المحلل العسكري يوأف ليمور، في تقرير نشرته صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل فقدت هذه الأوراق، وفشلت في استغلالها للضغط على حماس، وتغيير الأوضاع بالقطاع.



وأضاف المحلل، أنه كان لدى إسرائيل فرصة جيدة للضغط على حماس منذ تفشي (كورونا) بالقطاع، واستغلال تقديم المساعدات الطبية لمواجهة (كورونا)، من أجل الضغط على حركة حماس.



وبحسب ليمور، فقدت إسرائيل ورقة تقديم المساعدات الطبية، للضغط على حماس في مفاوضات التهدئة، وفي مفاوضات صفقة التبادل، من أجل إعادة الجنود الاسرائيليين الأسرى لدى حماس بغزة.



ووفقا للمحلل العسكري، ستحصل حماس بالقطاع على اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) من منظمات دولية، أو من دول خليجية، ولن يكون لإسرائيل أي تأثير بهذا المجال.



ولفت المحلل الى أن حماس سوف تتصلب في مواقفها أمام إسرائيل، بعدما أدركت عدم حاجتها لإسرائيل في مجال المساعدات الطبية ضد (كورونا)، مشيرا الى عدم رغبة الجانبين بالدخول في تصعيد جديد، رغم اطلاق الصواريخ والقصف الإسرائيلي ردا على الإطلاق.