الخارجية الروسية تكشف تفاصيل اجتماع لافروف وحسين الشيخ في موسكو

حسين الشيخ ووزير الخارجية الروسي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل لقاء وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، مع وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ.



ويزور الشيخ العاصمة الروسية، موسكو، بصفته مبعوثاً خاصاً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.



كما عقد الشيخ مشاورات مفصلة مع مبعوث الرئيس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف.



وقد تم البحث خلال اجتماع الشيخ ولافروف في كافة القضايا الحيوية لتطوير علاقات الصداقة الفلسطينية الروسية، مع التركيز على مهمة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات.



وفي الوقت نفسه أعرب الجانب الفلسطيني عن شكره العميق لموسكو على تقديمها المساعدة للتغلب على وباء فيروس (كورونا) المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة.



ومن جانبه عبر الجانب الروسي عن ترحيبه بقرار الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات العامة في فلسطين على ثلاثة مراحل.



وفي هذا السياق تم التركيز على ضرورة الاتفاق بشأن الانتخابات في اطار الاتصالات بين القوى الرئيسية، وفي الدرجة الأولى بين فتح وحماس.



كما تم التأكيد على أن نجاح العملية الديمقراطية المتفق عليها ستكون عاملاً حاسماً في سياق الجهود المبذولة لاستعادة الوحدة الوطنية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.



وأعربت موسكو عن استعدادها الدائم دعم هذه الجهود، بما في ذلك عقد جولة مفاوضات فلسطينية جديدة في العاصمة الروسية، وكذلك تم التركيز على أن الأجندة العامة للفلسطينيين تكتسب أهمية رئيسية لتهيئة الظروف اللازمة لاجراء مفاوضات فلسطينية اسرائيلية بناءة بهدف التوصل لتسوية كافة قضايا الحل النهائي على أساس قرارات الشرعية الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي الدرجة الأولى مبدأ "حل الدولتين".



كما تم التشديد على الدور الرئيسي للجنة الرباعية والتي تضم في عضويتها روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي كآلية فريدة صادق عليها مجلس الأمن لدعم عملية التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية.