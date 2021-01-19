شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة تصدر مذكرة قانونية حول القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية

الهيئة المستقلة تصدر مذكرة قانونية حول القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مذكرة قانونية حول القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 2002، بينت فيها أبرز مخالفات القرار بقانون المعدل لمبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، الذين يقوم عليهم النظام الدستوري الفلسطيني وفقاً لما جاء في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

وطالبت الهيئة بالإلغاء الفوري للقرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية والقرارات بقوانين الأخرى بالشأن القضائي، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 2002.

وتضمنت المذكرة أبرز الملاحظات على القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية والمتمثلة في، أن القرار بقانون المعدل يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال سيطرتها على تعيين رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما أنه يعزز من سيطرة رئيس مجلس القضاء الأعلى على القضاة وعلى المجلس نفسه.

 كما أن القرار بقانون المعدل، ينتهك مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل والذي يمثل ركناً رئيسياً في ضمان استقلال القاضي، حيث سمح القرار بقانون بعزل القضاة وإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمتهم بدون أسباب موضوعية محددة بوضوح، وبدون إجراءات عادلة يصان فيها الحق في الدفاع والحق في الالتجاء إلى القاضي الطبيعي، وضمانات المحاكمة العادلة. إضافة إلى مساسه بحق القضاة في تكوين الجمعيات والنوادي بحرية واستقلالية.

وجاءت هذه المذكرة في أعقاب إصدار الهيئة والائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته بياناً عبرت فيه عن أسفها لإصدار القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، من دون أن يخضع للنقاش مع مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحاميين، وفي الوقت الذي تجري فيه تحضيرات رسمية لإجراء الانتخابات العامة لأول مرة منذ 15 عاماً.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات التي أعادت تشكيل السلطة القضائية في فلسطين، تنسف جهود الإصلاح القضائي، وتعزز من هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، إضافة إلى مساسها الخطير باستقلال القاضي الفرد، في انتهاك واضح لمبادئ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، التي يقوم عليها النظام الدستوري الفلسطيني وفقاً لما جاء في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وطالبت بالإلغاء الفوري لهذه القرارات، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 2002، على ألا يكون أي من أعضاء المجلس الانتقالي أعضاء في المجلس الدائم باستثناء من نص القانون على عضويتهم فيه بصفاتهم الوظيفية.

أخبار ذات صلة

الرجوب يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية

الرجوب يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية

الداخلية: الموافقة على الإفراج عن المعدات الخاصة بجواز السفر البيومتري

الداخلية: الموافقة على الإفراج عن المعدات الخاصة بجواز السفر البيومتري

(واللا): الشاباك يؤكد أن حماس هي التهديد الرئيسي وتخوفات من تصعيد جديد بغزة

(واللا): الشاباك يؤكد أن حماس هي التهديد الرئيسي وتخوفات من تصعيد جديد بغزة

قيادي بالجهاد: المقاومة حققت إنجازات على الصعيد العسكري والسياسة أحد أدوات التحرير

قيادي بالجهاد: المقاومة حققت إنجازات على الصعيد العسكري والسياسة أحد أدوات التحرير

(يسرائيل هيوم): إسرائيل فقدت أوراق مهمة لتغيير الواقع بقطاع غزة

(يسرائيل هيوم): إسرائيل فقدت أوراق مهمة لتغيير الواقع بقطاع غزة

سلطة النقد تعلن عن تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية

سلطة النقد تعلن عن تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية

الخارجية الروسية تكشف تفاصيل اجتماع لافروف وحسين الشيخ في موسكو

الخارجية الروسية تكشف تفاصيل اجتماع لافروف وحسين الشيخ في موسكو

غزة: فصائل المقاومة تصدر بياناً بشأن إجراء الانتخابات العامة

غزة: فصائل المقاومة تصدر بياناً بشأن إجراء الانتخابات العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الرجوب يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية

الرجوب يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية

سلطة النقد تعلن عن تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية

سلطة النقد تعلن عن تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية

الهيئة المستقلة تصدر مذكرة قانونية حول القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية

الهيئة المستقلة تصدر مذكرة قانونية حول القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية

&#34;المرور&#34; بغزة: تخصيص الخميس المقبل يوماً مفتوحاً لاستقبال المواطنين والسائقين

"المرور" بغزة: تخصيص الخميس المقبل يوماً مفتوحاً لاستقبال المواطنين والسائقين

وزارة الاقتصاد: فتح طلبات استيراد اللحوم المجمدة ضمن القوائم السلعية استعداداً لـ &#34;رمضان&#34;

وزارة الاقتصاد: فتح طلبات استيراد اللحوم المجمدة ضمن القوائم السلعية استعداداً لـ "رمضان"

مستشار وزير التنمية لشؤون الصم يؤكد ضرورة إعداد قاموس الإشارة التربوي

مستشار وزير التنمية لشؤون الصم يؤكد ضرورة إعداد قاموس الإشارة التربوي

محافظ رام الله والبيرة تبحث مع قطامي قضايا ذات الاهتمام المشتركة

محافظ رام الله والبيرة تبحث مع قطامي قضايا ذات الاهتمام المشتركة

الشرطة البحرية بغزة: إغلاق البحر أمام حركة الملاحة لحين انتهاء المنخفض الجوي

الشرطة البحرية بغزة: إغلاق البحر أمام حركة الملاحة لحين انتهاء المنخفض الجوي

منوعات

دانييلا رحمة تعترف: &#34;هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم&#34;

دانييلا رحمة تعترف: "هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم"

أغنية (فاضي شوية) تسحق المرتبة الأولى في ترتيب الأغاني خلال أسبوعين

أغنية (فاضي شوية) تسحق المرتبة الأولى في ترتيب الأغاني خلال أسبوعين

الدكتورة خلود أكبر من زوجها .. وهذا فارق العمر بينهما

الدكتورة خلود أكبر من زوجها .. وهذا فارق العمر بينهما

تسريب يوضح شخصية الطاووس في برنامج (إنت مين).. ديما قندلفت

تسريب يوضح شخصية الطاووس في برنامج (إنت مين).. ديما قندلفت

عودة (المياه الى مجاريها) بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها.. بعد خلاف على زواجها

عودة (المياه الى مجاريها) بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها.. بعد خلاف على زواجها

ممثلة مصرية تروي تفاصيل وفاتها وعودتها إلى الحياة.. بطريقة صادمة

ممثلة مصرية تروي تفاصيل وفاتها وعودتها إلى الحياة.. بطريقة صادمة

الشرنوبي يعلن انتصاره بقرار سجن خطيبته السابقة سارة الطباخ.. والأخيرة لن تسكت

الشرنوبي يعلن انتصاره بقرار سجن خطيبته السابقة سارة الطباخ.. والأخيرة لن تسكت

أحمد زاهر باكيا على العلن.. والسبب ابنته الكبرى

أحمد زاهر باكيا على العلن.. والسبب ابنته الكبرى

شاهد: سر مايا دياب في استخدام الصمغ اللاصق لتكبير الشفاه

شاهد: سر مايا دياب في استخدام الصمغ اللاصق لتكبير الشفاه

هنا الزاهد تصدم جمهورها بوجه ملطخ بالدماء.. وتعلق

هنا الزاهد تصدم جمهورها بوجه ملطخ بالدماء.. وتعلق

عربي

الحريري يناشد اللبنانيين الامتناع عن الاختلاط مع اقتراب ذكرى اغتيال والده

الحريري يناشد اللبنانيين الامتناع عن الاختلاط مع اقتراب ذكرى اغتيال والده

مجلس الوزراء العراقي يصوت على 10 أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات المبكرة

مجلس الوزراء العراقي يصوت على 10 أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات المبكرة

سفير أمريكي: المغرب وإسرائيل يقتربان من فتح مكتبي اتصال بينهما

سفير أمريكي: المغرب وإسرائيل يقتربان من فتح مكتبي اتصال بينهما

المغرب يتخذ قراراً جديداً بسبب سلالة (كورونا) الجديدة

المغرب يتخذ قراراً جديداً بسبب سلالة (كورونا) الجديدة