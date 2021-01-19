غزة: فصائل المقاومة تصدر بياناً بشأن إجراء الانتخابات العامة

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، اليوم الثلاثاء، إلى تهيئة المناخات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية من رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة وإعادة الرواتب لأسر الشهداء والأسرى ورواتب الموظفين.





وقالت هذه الفصائل: إن أي عملية انتخابية يجب أن يسبقها ضمان الحريات الكاملة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة أي عقبات من شأنها التأثير على نجاحها.





رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك في بيان صحفي صادر عنها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفيما يلي تفاصيله:تداعت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء الموافق 19-1-2021 ضمن اجتماعها الدوري لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل المرحلة الصعبة والمخططات الصهيو أمريكية التي تعصف بالقضية الفلسطينية وأكدت على التالي:1) الوحدة الوطنية هي الطريق الحقيقي لمواجهة كل المؤامرات والمخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وندعو إلى ضرورة عقد حوار وطني شامل يضم كافة الفصائل الفلسطينية قبل الشروع في إجراء الانتخابات المقررة.2) ندعو إلى تهيئة المناخات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية من رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة وإعادة الرواتب لأسر الشهداء والأسرى ورواتب الموظفين.3) إن أي عملية انتخابية يجب أن يسبقها ضمان الحريات الكاملة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة أي عقبات من شأنها التأثير على نجاحها.4) إن استقلال القضاء هو الضامن لنجاح أي عملية انتخابية وإن الشفافية التامة والنزاهة ضرورة لتحقيق التعددية السياسية عبر صناديق الاقتراع.5) إن ما تتعرض له مدينة القدس من هجمة صهيونية شرسة على الأرض والإنسان الفلسطيني واستمرار الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، ودعوات تفكيك قبة الصخرة وبناء الهيكل على انقاضه يشكل خطرا حقيقيا يستدعي كل الجهود العربية والإسلامية من أجل انقاذ مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذر العدو الصهيوني من مغبة الاستمرار في سياسته العدوانية بحق شعبنا ومقدساته.6) نؤكد وقوفنا خلف قضية أسرانا البواسل الذين يتعرضون لانتشار فيروس كورونا داخل سجون الاحتلال، وأن قضيتهم تقف على سلم أولويات المقاومة الفلسطينية، ونحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة أسرانا الأبطال.