الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بتوفير كل ما يلزم لإجراء الانتخابات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، أن اجتماع لجنة الانتخابات المركزية مع الاتحاد الأوروبي، يأتي استكمالا للاتصالات المستمرة بين الاتحاد واللجنة، والتأكيد على دور الاتحاد الداعم للقضية الفلسطينية إلى جانب تقديم دعمه السياسي لإجراء الانتخابات.



وقال عثمان، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه جرى خلال اللقاء نقاش ما يمكن تقديمه في المرحلة المقبلة خاصة توفير مراقبين دوليين والعديد من القضايا بما يخص انتهاكات الاحتلال وما يضعه من عقبات خاصة بعدم القدرة على الوصول بشكل سهل الى مناطق القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج).



وأضاف: أن الاتحاد الأوروبي قال إنه سيوفر كل ما يلزم للجنة الانتخابات المركزية لانجاح الانتخابات بكل شفافية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات هي التي تحدد كيفية وآلية اجراء هذه الانتخابات بمشاركة كافة الأطراف وتمكين المواطنين لآداء دورهم في كافة المناطق.



وشدد عثمان على أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك استمرار لكافة الاتصالات السياسية مع كل الاطراف ذات العلاقة للعمل على انجاح سير العملية الانتخابية.