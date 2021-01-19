شؤون فلسطينية

الفتياني: عقد دورة لأعضاء "الثوري" الأيام المقبلة لمناقشة آليات ومراحل العملية الانتخابية

الفتياني: عقد دورة لأعضاء "الثوري" الأيام المقبلة لمناقشة آليات ومراحل العملية الانتخابية
المجلس الثوري - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت لجان المجلس الثوري لحركة فتح، آليات عقد الانتخابات العامة التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس في مرسوم رئاسي قبل عدة أيام.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن الاجتماع ناقش العملية الانتخابية وآليات اختيار أعضاء الحركة في المجلس التشريعي.

وأكد أنه سيكون هناك عقد دورة لأعضاء المجلس الثوري خلال الأيام المقبلة لمناقشة آليات ومراحل العملية الانتخابية بما يشمل الأسماء المترشحة للانتخابات عن الحركة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

بدوره، قال عضو المجلس الثوري، رئيس لجنة اللاجئين في الحركة، صالح الزق: إن اللجان على أتم الاستعداد لخوض الانتخابات، وإنها بدأت الترتيبات الداخلية من أجل إنجاحها، وإن دورة المجلس الثوري المقبلة ستكون من هذا المنطلق تماشيا مع قرارات الرئيس واللجنة المركزية.

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