شؤون فلسطينية

الغانم لـ "الرجوب": الكويت لن تكون من ضمن الدول المهرولة نحو التطبيع المجاني

الغانم لـ "الرجوب": الكويت لن تكون من ضمن الدول المهرولة نحو التطبيع المجاني
رام الله - دنيا الوطن
اطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وحضر اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الكويتية الكويت نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، والنائب الدكتور عبد الله الطريجي، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وسفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب

ووضع الرجوب الغانم خلال اللقاء في صورة اخر المستجدات السياسية المتعلقة بالحوار الوطني والتحضيرات لعقد الانتخابات الشاملة بعد إصدار المراسيم الرئاسية التي حددت مواعيد عقدها، موجها الدعوة لمجلس الأمة الكويتي ليكون شريكا في الرقابة على الانتخابات.  

وأكد الرجوب على أن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية مع كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي يعد خيارا استراتيجيا لدى القيادة الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ قضيتنا، وفي ظل هرولة بعض الدول العربية للتطبيع المجاني مع الاحتلال.

كما استعرض الرجوب ما يعانيه أبناء شعبنا جرّاء انتهاكات الاحتلال وممارساته الهادفة للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا في هذا السياق التزام القيادة الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشاد الرجوب خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنا الدعم الكويتي المتواصل لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وموجها الشكر باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن للكويت قيادة وحكومة وشعبا.

بدوره أكد الغانم موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني والحقوق الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وفقاً للشرعية الدولية، مشيرا إلى أن الكويت لن تكون من ضمن الدول التي تهرول نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال.

كما أكد الغانم دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام من خلال عقد الانتخابات الحرة والنزيهة.

ونقل الغانم تحيات أمير دولة الكويت نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح للرئيس محمود عباس والقيادة والشعب الفلسطيني. 


أخبار ذات صلة

الرجوب يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية

الرجوب يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية

الداخلية: الموافقة على الإفراج عن المعدات الخاصة بجواز السفر البيومتري

الداخلية: الموافقة على الإفراج عن المعدات الخاصة بجواز السفر البيومتري

(واللا): الشاباك يؤكد أن حماس هي التهديد الرئيسي وتخوفات من تصعيد جديد بغزة

(واللا): الشاباك يؤكد أن حماس هي التهديد الرئيسي وتخوفات من تصعيد جديد بغزة

قيادي بالجهاد: المقاومة حققت إنجازات على الصعيد العسكري والسياسة أحد أدوات التحرير

قيادي بالجهاد: المقاومة حققت إنجازات على الصعيد العسكري والسياسة أحد أدوات التحرير

(يسرائيل هيوم): إسرائيل فقدت أوراق مهمة لتغيير الواقع بقطاع غزة

(يسرائيل هيوم): إسرائيل فقدت أوراق مهمة لتغيير الواقع بقطاع غزة

سلطة النقد تعلن عن تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية

سلطة النقد تعلن عن تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية

الخارجية الروسية تكشف تفاصيل اجتماع لافروف وحسين الشيخ في موسكو

الخارجية الروسية تكشف تفاصيل اجتماع لافروف وحسين الشيخ في موسكو

الهيئة المستقلة تصدر مذكرة قانونية حول القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية

الهيئة المستقلة تصدر مذكرة قانونية حول القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الرجوب يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية

الرجوب يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية

سلطة النقد تعلن عن تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية

سلطة النقد تعلن عن تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية

الهيئة المستقلة تصدر مذكرة قانونية حول القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية

الهيئة المستقلة تصدر مذكرة قانونية حول القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية

&#34;المرور&#34; بغزة: تخصيص الخميس المقبل يوماً مفتوحاً لاستقبال المواطنين والسائقين

"المرور" بغزة: تخصيص الخميس المقبل يوماً مفتوحاً لاستقبال المواطنين والسائقين

وزارة الاقتصاد: فتح طلبات استيراد اللحوم المجمدة ضمن القوائم السلعية استعداداً لـ &#34;رمضان&#34;

وزارة الاقتصاد: فتح طلبات استيراد اللحوم المجمدة ضمن القوائم السلعية استعداداً لـ "رمضان"

مستشار وزير التنمية لشؤون الصم يؤكد ضرورة إعداد قاموس الإشارة التربوي

مستشار وزير التنمية لشؤون الصم يؤكد ضرورة إعداد قاموس الإشارة التربوي

محافظ رام الله والبيرة تبحث مع قطامي قضايا ذات الاهتمام المشتركة

محافظ رام الله والبيرة تبحث مع قطامي قضايا ذات الاهتمام المشتركة

الشرطة البحرية بغزة: إغلاق البحر أمام حركة الملاحة لحين انتهاء المنخفض الجوي

الشرطة البحرية بغزة: إغلاق البحر أمام حركة الملاحة لحين انتهاء المنخفض الجوي

منوعات

دانييلا رحمة تعترف: &#34;هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم&#34;

دانييلا رحمة تعترف: "هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم"

أغنية (فاضي شوية) تسحق المرتبة الأولى في ترتيب الأغاني خلال أسبوعين

أغنية (فاضي شوية) تسحق المرتبة الأولى في ترتيب الأغاني خلال أسبوعين

الدكتورة خلود أكبر من زوجها .. وهذا فارق العمر بينهما

الدكتورة خلود أكبر من زوجها .. وهذا فارق العمر بينهما

تسريب يوضح شخصية الطاووس في برنامج (إنت مين).. ديما قندلفت

تسريب يوضح شخصية الطاووس في برنامج (إنت مين).. ديما قندلفت

عودة (المياه الى مجاريها) بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها.. بعد خلاف على زواجها

عودة (المياه الى مجاريها) بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها.. بعد خلاف على زواجها

ممثلة مصرية تروي تفاصيل وفاتها وعودتها إلى الحياة.. بطريقة صادمة

ممثلة مصرية تروي تفاصيل وفاتها وعودتها إلى الحياة.. بطريقة صادمة

الشرنوبي يعلن انتصاره بقرار سجن خطيبته السابقة سارة الطباخ.. والأخيرة لن تسكت

الشرنوبي يعلن انتصاره بقرار سجن خطيبته السابقة سارة الطباخ.. والأخيرة لن تسكت

أحمد زاهر باكيا على العلن.. والسبب ابنته الكبرى

أحمد زاهر باكيا على العلن.. والسبب ابنته الكبرى

شاهد: سر مايا دياب في استخدام الصمغ اللاصق لتكبير الشفاه

شاهد: سر مايا دياب في استخدام الصمغ اللاصق لتكبير الشفاه

هنا الزاهد تصدم جمهورها بوجه ملطخ بالدماء.. وتعلق

هنا الزاهد تصدم جمهورها بوجه ملطخ بالدماء.. وتعلق

عربي

الحريري يناشد اللبنانيين الامتناع عن الاختلاط مع اقتراب ذكرى اغتيال والده

الحريري يناشد اللبنانيين الامتناع عن الاختلاط مع اقتراب ذكرى اغتيال والده

مجلس الوزراء العراقي يصوت على 10 أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات المبكرة

مجلس الوزراء العراقي يصوت على 10 أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات المبكرة

سفير أمريكي: المغرب وإسرائيل يقتربان من فتح مكتبي اتصال بينهما

سفير أمريكي: المغرب وإسرائيل يقتربان من فتح مكتبي اتصال بينهما

المغرب يتخذ قراراً جديداً بسبب سلالة (كورونا) الجديدة

المغرب يتخذ قراراً جديداً بسبب سلالة (كورونا) الجديدة