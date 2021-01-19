"المرور" بغزة: تخصيص الخميس المقبل يوماً مفتوحاً لاستقبال المواطنين والسائقين









وسيكون اللقاء من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في مقر شرطة مرور محافظة رفح، بحضور مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة العقيد تامر شحادة ونائبه العقيد إبراهيم أبو جياب ومدير شرطة مرور رفح مقدم وائل الهمص.



وأكدت المرور والنجدة، بأن على السائقين الكرام بضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية.







يأتي ذلك حرصاً من إدارة المرور، على الاستماع لشكاوي وتظلمات المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بغزة، عن تخصيص يوم الخميس المقبل يوماً مفتوحا لاستقبال المواطنين والسائقين.