"المرور" بغزة: تخصيص الخميس المقبل يوماً مفتوحاً لاستقبال المواطنين والسائقين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة بغزة، عن تخصيص يوم الخميس المقبل يوماً مفتوحا لاستقبال المواطنين والسائقين.
أعلنت إدارة المرور والنجدة بغزة، عن تخصيص يوم الخميس المقبل يوماً مفتوحا لاستقبال المواطنين والسائقين.
يأتي ذلك حرصاً من إدارة المرور، على الاستماع لشكاوي وتظلمات المواطنين.
وسيكون اللقاء من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في مقر شرطة مرور محافظة رفح، بحضور مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة العقيد تامر شحادة ونائبه العقيد إبراهيم أبو جياب ومدير شرطة مرور رفح مقدم وائل الهمص.
وأكدت المرور والنجدة، بأن على السائقين الكرام بضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية.
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