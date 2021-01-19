دولي

الهند: شاحنة تقتل 15 شخصا دهسا خلال نومهم على قارعة طريق

الهند: شاحنة تقتل 15 شخصا دهسا خلال نومهم على قارعة طريق
بعد حادثة الدهس في الهند
رام الله - دنيا الوطن
لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، بعدما دهستهم شاحنة في غرب الهند، لدى نومهم على قارعة الطريق ليل الاثنين الثلاثاء.

وأوضح ضابط الشرطة في مقاطعة سورات بولاية "غوجارات أوشا رادا"، أن من بين الضحايا طفلة، إضافة إلى ثماني نساء وستة رجال، وفق ما نقل موقع (عربي 21).

وأدت الحادثة إلى جرح ستة أشخاص آخرين، وهي وقعت إثر اصطدام الشاحنة بجرّار زراعي ينقل قصب السكر بعيد منتصف الليل عند تقاطع مروري.

وقال ضابط الشرطة س.م. جاديجا إن سائق الشاحنة "فقد السيطرة على المركبة ولدى خروجه من المسار دهس عمالا كانوا ينامون على قارعة الطريق".

وأشارت الشرطة إلى أن سائقي الشاحنة والجرار أوقفا إثر الحادثة.

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