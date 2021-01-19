وزارة الاقتصاد: فتح طلبات استيراد اللحوم المجمدة ضمن القوائم السلعية استعداداً لـ "رمضان"

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ودعت الوزارة، في بيان، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الراغبين في الاستيراد مراجعة الادارة العامة للتجارة في الوزارة – المركز الرئيسي – مبنى المجمع الحكومي – رام الله ، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات، علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 28/1/2021 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد باللحوم المجمدة ضمن القوائم السلعية A1 و A2 للعام 2021.