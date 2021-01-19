شؤون فلسطينية

مستشار وزير التنمية لشؤون الصم يؤكد ضرورة إعداد قاموس الإشارة التربوي

مستشار وزير التنمية لشؤون الصم يؤكد ضرورة إعداد قاموس الإشارة التربوي
رام الله - دنيا الوطن
شاركت وزراة التنمية الاجتماعية، ممثلة بمستشار الوزير لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة فئة "الصم"،  بسام سعد صايل، في الاجتماع الذي عقد في مقر جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء، لإعداد قاموس الإشارة التربوي والذي سيصدر قريبا من أجل تطوير لغة الاشارة في كافة المواد التربوية والتعليمية.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم واتحاد الاشخاص ذوي الاعاقة، ووزارة العدل، وعدد من جمعيات الصم، والدكتور رباح جبر وسهير بدارنة من الهلال الاحمر الفلسطيني .

وعبر صايل عن دعمه وتقديره للجهود التي بذلها الطاقم المشرف واللجنة الفنية على إعداد المصطلحات التربوية واشراك جمعيات الصم في قطاع غزة من خلال الاجتماعات عبر الزوم والواتس اب .

وأكد صايل أهمية عقد الاجتماعات بشكل دوري لمتابعة إعداد القاموس لضمان انجازه ليتسنى اعتماده بشكل نهائي، مشيرأ أن وزير التنمية د. احمد مجدلاني يحرص على ذلك، وعلى خدمة مصالح  شريحة الصم ورعايتهم.

وتابع صايل أن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكلياً عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب،وهي إشارة دولية تستخدم في اللقاءات الدولية وأثناء الترحال وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية.

وأشار صايل إلى أن جائحة (كوفيد-19) فرض حالة طوارئ عالمية وألزمت حكومات الدول المختلفة بتوفير مزيد من الخدمات الأساسية لضمان وصول  الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، خاصة أنهم تأثروا بشكل كبير بالآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فيروس (كورونا).

ومن جانبه قال حاتم البرغوثي مترجم لغة الاشارة ومسؤول اللجنة الفنية أن هذا الانجاز سينعكس بشكل ايجابي على تطوير لغة والاشارة ومرعاة التطورات الحاصلة في مختلف المجالات والمصطلحات التربوية.



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