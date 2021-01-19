محافظ رام الله والبيرة تبحث مع قطامي قضايا ذات الاهتمام المشتركة

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رام الله - دنيا الوطن

استقبلت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، في مكتبها اليوم الثلاثاء، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، الوزير ناصر قطامي، وبحثت معه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وبحث الطرفان سبل توفير الدعم لمشاريع تتعلق بتطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية في عدة مناطق بالمحافظة .



وأشادت غنام بالجهود التي يبذلها الوزير قطامي من خلال الصناديق العربية والإسلامية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا ، معربة عن تقديرها لجهود كافة الطواقم الفنية والإدارية في الصناديق العربية والإسلامية.



وأكدت على ضرورة الشراكة والتكامل بين كافة مؤسساتنا الوطنية من أجل تقديم خدمة أفضل لمواطنينا على كافة الصعد، وخاصة في ظل جائحة (كورونا)، مشددة على أن المحافظة على استعداد دائم للتعاون مع كافة الجهات من أجل خدمة مواطنينا.



من جهته عبر قطامي عن شكره للمحافظ غنام على كافة الجهود التي تبذلها، مشيداً بالعلاقة المميزة مع محافظة رام الله والبيرة، ومؤكدا على أن التكامل مع المحافظة يساهم مساهمات ايجابية لصالح الخدمات المقدمة للمواطن.