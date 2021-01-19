جدعون ساعر: لن أوافق على التناوب في رئاسة الحكومة مع نتنياهو





وأضاف في حديث إذاعي صباح اليوم، أن نتنياهو، أثبت أنه لا يمكن الاعتماد على تعهداته أو الثقة بها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وعلى الصعيد الحزبي أيضاً، يُجري اليوم حزب (البيت اليهودي) انتخابات داخلية، لاختيار رئيس جديد له، خلفاً للوزير رافي بيريتس، بعد إعلانه مؤخراً التنحي عن زعامة الحزب.



ويتنافس على المنصب، المدير العام للحزب، نير أورباخ، وعضو مجلس بلدية الاحتلال في القدس، حاغيت موشه.



ويبلغ عدد أعضاء مركز الحزب، أصحاب حق الاقتراع قرابة 1000.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حزب (أمل إسرائيل)، جدعون ساعر، أنه لن يوافق على اتفاق تناوب على رئاسة الحكومة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعد الانتخابات المقبلة.