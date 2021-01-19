الشرطة البحرية بغزة: إغلاق البحر أمام حركة الملاحة لحين انتهاء المنخفض الجوي





وقالت الشرطة البحرية في التنويه، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "البحر سيغلق بشكل كامل، أمام حركة الملاحة البحرية إلى حين انتهاء المنخفض الجوي".





ويضرب فلسطين هذه الأيام، عدة منخفضات جوية، وسط تحذيرات للمواطنين، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، نظراً لشدة الرياح.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الشرطة البحرية، بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن المنخفض الجوي، الذي يضرب البلاد، وعمل الصيادين.