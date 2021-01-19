شؤون فلسطينية

جامعة فلسطين تُعلن تجميد كافة الرسوم المستحقة على الطلبة خلال الفصول السابقة

جامعة فلسطين تُعلن تجميد كافة الرسوم المستحقة على الطلبة خلال الفصول السابقة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال د. م. سليمان وافي، عميد شؤون الطلبة في جامعة فلسطين: إن الجامعة، قامت بتسهيل المعاملات لجميع الطلبة الملتحقين بالجامعة منذ بداية الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021، وذلك نظرًا للظروف، التي لحقت بالعالم بسبب جائحة (كورونا)، وبسبب الظروف المادية الصعبة التي تلحق بالمواطن الفلسطيني.

حيث قامت الجامعة، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بتجميد جميع الرسوم السابقة المستحقة على الطلبة خلال فترة الدراسة، للتعاون مع أسرة الطالب الفلسطينية، في سد ثغرة العسر المادي منذ ذلك الحين.

كما وجهت الجامعة الطلاب لتقسيط الرسوم الدراسية على ثلاث دفعات، خلال الفصل الدراسي الواحد، وتمت دراسة الحالات الاجتماعية لجميع الطلاب الملتحقين بالجامعة، واستثنت أعداداً كبيرة من الطلبة المعسرين ماديًا من دفع الرسوم كاملة، وقامت بفتح الصفحات لجميع الطلاب، الذين سددوا جزءاً من الرسوم الدراسية.

حيث إن الجامعة لديها 6500 طالب وطالبة، ملتحقين بمقاعد الدراسة، وهي تعمل جاهدة على الموازنة بين مصلحة الطالب في وإرفاده بالعلم والتعليم، ومؤازرته ماديًا بتقسيط الرسوم أو تأجيلها.

ووفق البيان، فتود الجامعة التنويه إلى أن عدداً من الطلبة، تم التواصل معهم لمعرفة أسباب عدم تسديد أي رسوم دراسية.

وفي الوقت نفسه، تقوم جامعة فلسطين بدورها الريادي في المجتمع، بالرغم من الضائقة المالية، حيث تقوم بتقديم الخدمات التعليمية للطلبة، وتعمل على توفير ما يزيد 2754 منحة دراسية خلال الفصل للطلبة المسجلين لديها، حيث تتراوح المنح ما بين 25% إلى 100% كل حسب المنحة المستفاد منها.

وقامت الجامعة، بترصيد جميع القروض، التي حصل عليها الطالب في حسابه، قبل ورودها من قبل الوزارة، حتى يتمكن الطالب من استكمال دراسته.

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