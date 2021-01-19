فلسطين تُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

واصلت فلسطين، اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام منخفضة، بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 660 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.



كما تم تسجيل 19 وفاة و1027 حالة تعاف، خلال نفس الفترة الزمنية، وفق تصريح للوزيرة، نشرته صفحة الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك).



وأعلنت الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 92.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل تسع وفيات في الضفة الغربية، في كل من: سلفيت 1، رام الله والبيرة 2، نابلس 5، جنين 1، وفي قطاع غزة 6 وفيات، وفي مدينة القدس 4 وفيات.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 660 إصابة، سجلت على النحو التالي: سلفيت (17)، طوباس (17)، ضواحي القدس (12)، طولكرم (28)، نابلس (37)، قلقيلية (13)، رام الله والبيرة (47)، بيت لحم (15)، أريحا والأغوار (3)، الخليل (19)، جنين (17)، وفي قطاع غزة (313)، وفي مدينة القدس (122).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: سلفيت (21)، طوباس (21)، طولكرم (33)، نابلس (95)، قلقيلية (11)، رام الله والبيرة (91)، بيت لحم (54)، أريحا والأغوار (30)، الخليل (44)، جنين (44)، وفي قطاع غزة (395)، وفي مدينة القدس (188).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن