مجلس الوزراء العراقي يصوت على 10 أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات المبكرة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، موعداً جديداً للانتخابات المبكرة في البلاد.



ونقل التلفزيون العراقي، عن مجلس الوزراء العراقي، بأنه حدد 10 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.