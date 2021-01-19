مجلس الوزراء العراقي يصوت على 10 أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات المبكرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، موعداً جديداً للانتخابات المبكرة في البلاد.
ونقل التلفزيون العراقي، عن مجلس الوزراء العراقي، بأنه حدد 10 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، موعداً جديداً للانتخابات المبكرة في البلاد.
ونقل التلفزيون العراقي، عن مجلس الوزراء العراقي، بأنه حدد 10 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
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