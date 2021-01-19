بما فيها القدس.. فرنسا تدعو إسرائيل لتيسير تنظيم عملية الاقتراع بكلّ الأراضي الفلسطينية



ودعت جميع الجهات الفاعلة السياسية الفلسطينية، إلى العمل على نحو بنّاء من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه، كما دعت السلطات الإسرائيلية، إلى تيسير تنظيم عملية الاقتراع هذه في كلّ الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.



وأعربت فرنسا إلى جانب شركائها الأوروبيين، عن استعدادها لمواكبة عملية تحضير الانتخابات الحرة والحيادية وتنظيمها.

رام الله - دنيا الوطنرحبت فرنسا، اليوم الثلاثاء، بإصدار الرئيس محمود عباس، مرسوماً بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.وقالت وزارة الخارجية، في بيان: إن بلادها، تؤكد ضرورة أن يُصار إلى تنفيذ هذا القرار من أجل التمكّن من تنظيم الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).