عاجل

  • وزيرة الصحة:تسجيل 19 وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و1027 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة

  • بريطانيا: الاتفاق النووي مع إيران سيكون من أولى مباحثاتنا مع إدارة بايدن

  • وزير الخارجية البريطاني: اتفاق إيران النووي من أول القضايا التي سنناقشها مع الإدارة الأميركية الجديدة

  • مجلس الوزراء العراقي يحدد 10 من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة

شؤون فلسطينية

بحر يُحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى بظل تفشي فيروس (كورونا)

بحر يُحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى بظل تفشي فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة (حماس)، د. أحمد بحر، على ضرورة تظافر كافة الجهود؛ لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة مع تصاعد وتيرة سياسة الإهمال الطبي بحقهم مع تفشي فيروس (كورونا) حيث وصل عدد المصابين بين الأسرى بالفيروس إلى 250 أسيراً.

وقال بحر في وقفة تضامنية بمقر وزارة الأسرى، بغزة: "إن الأسرى، وهبوا زهرات حياتهم في سبيل القدس وفلسطين، لذا واجب على الكل الفلسطيني، أن يقف مع الأسرى ويدافع عنهم".

وأضاف: "أسرانا اليوم، يتعرضون لأبشع إجرام من قبل الاحتلال الصهيوني، حيث يحاول كسر إرادتهم، ويتحدى كافة القوانين والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان"، محذراً من خطورة استمرار الاحتلال في سياسة الإهمال الطبي.

وأوضح بحر، أن حوالي 700 أسير مريض في سجون الاحتلال لا يتلقون أية رعاية طبية، ومن بينهم مرضى سرطان، ومرضى كبد، ومرضى كلى، وغيرها من الأمراض، وزادت خطورة الأمر مع تفشي فيروس (كورونا) داخل السجون، حيث أصيب مؤخراً الأسير عبد الله البرغوثي، صاحب أعلى حكم في العالم، وهو 67 مؤبداً.

وأكد بحر، أن الاحتلال، مطالب بتوفير الرعاية الصحية والطبية للأسرى، وتوفير لقاحات لفيروس (كورونا)، ووقف سلسلة الانتهاكات والمخالفات القانونية بحق الأسرى، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري؛ لإنقاذ الأسرى من جرائم الاحتلال، ومحاسبته على مخالفته للقوانين والشرائع الدولية.

وشدد على أن الإفراج والتحرير للأسرى قريب، وأن المقاومة ستعمل من أجل تحرير كل الأسرى من سجون الاحتلال، داعياً الأسرى للصبر.

وحول ملف الانتخابات، قال بحر: "إننا مع الانتخابات ومع وحدة الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب أن تعالج بعض الملفات، ومن بينها إعادة الحقوق للأسرى المقطوعة رواتبهم، فكيف يمكن
للانتخابات، أن تنجح والأسرى وأسر الشهداء مقطوعة روابتهم، وغزة محاصرة؟!".

وأضاف: "نحن مع انتخابات قانونية نزيهة، في ظل منظومة قضائية نزيهة وليست ممنهجة، ومع لجنة تحضر للانتخابات، تضم كافة شرائح ومناطق الوطن، لنسير سوياً في طريق الوحدة الوطنية بخطى ثابتة".

من جهته؛ قال وكيل وزارة الأسرى والمحررين، بغزة، بهاء الدين المدهون :"إن الاحتلال سخر كل الطاقات لكسر إرادة الأسرى، الامر الذي يتطلب منا كفلسطينيين، التوحد من أجل الدفاع وحماية الأسرى، مشيراً إلى أن 250 أسيراً مصاباً بفيروس (كورونا) مؤشر خطير".

أخبار ذات صلة

فلسطين تواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

فلسطين تواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

بما فيها القدس.. فرنسا تدعو إسرائيل لتيسير تنظيم عملية الاقتراع بكلّ الأراضي الفلسطينية

بما فيها القدس.. فرنسا تدعو إسرائيل لتيسير تنظيم عملية الاقتراع بكلّ الأراضي الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تتعهد بملاحقة فريدمان قانونياً بعد اعترافه بالمشروع الاستيطاني (مدينة داوود)

"الخارجية" تتعهد بملاحقة فريدمان قانونياً بعد اعترافه بالمشروع الاستيطاني (مدينة داوود)

نابلس: قوات الاحتلال تحتجز طالبين من اللبن الشرقية أثناء توجههما للمدرسة

نابلس: قوات الاحتلال تحتجز طالبين من اللبن الشرقية أثناء توجههما للمدرسة

اليابان: المشاركة الإيجابية لجميع الأطراف بما فيها الفصائل الفلسطينية ضرورية لإنجاح الانتخابات

اليابان: المشاركة الإيجابية لجميع الأطراف بما فيها الفصائل الفلسطينية ضرورية لإنجاح الانتخابات

سفارة فلسطين بمصر تنفي تصريحات واردة على لسان السفير بشأن (معبر رفح)

سفارة فلسطين بمصر تنفي تصريحات واردة على لسان السفير بشأن (معبر رفح)

نادي الأسير: الأسير مسالمة يواجه وضعًا صحيًا حرجًا بمستشفى (سوروكا)

نادي الأسير: الأسير مسالمة يواجه وضعًا صحيًا حرجًا بمستشفى (سوروكا)

القدس: قرار إسرائيلي بمنع أمين سر فتح من التواصل مع 21 شخصية فلسطينية

القدس: قرار إسرائيلي بمنع أمين سر فتح من التواصل مع 21 شخصية فلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تتعهد بملاحقة فريدمان قانونياً بعد اعترافه بالمشروع الاستيطاني (مدينة داوود)

"الخارجية" تتعهد بملاحقة فريدمان قانونياً بعد اعترافه بالمشروع الاستيطاني (مدينة داوود)

بحر يُحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى بظل تفشي فيروس (كورونا)

بحر يُحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى بظل تفشي فيروس (كورونا)

نابلس: قوات الاحتلال تحتجز طالبين من اللبن الشرقية أثناء توجههما للمدرسة

نابلس: قوات الاحتلال تحتجز طالبين من اللبن الشرقية أثناء توجههما للمدرسة

اليابان: المشاركة الإيجابية لجميع الأطراف بما فيها الفصائل الفلسطينية ضرورية لإنجاح الانتخابات

اليابان: المشاركة الإيجابية لجميع الأطراف بما فيها الفصائل الفلسطينية ضرورية لإنجاح الانتخابات

نادي الأسير: الأسير مسالمة يواجه وضعًا صحيًا حرجًا بمستشفى (سوروكا)

نادي الأسير: الأسير مسالمة يواجه وضعًا صحيًا حرجًا بمستشفى (سوروكا)

طوباس: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

طوباس: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

قلقيلية: 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

&#34;التربية&#34; توزع أجهزة حواسيب محمولة في مدرسة بادية رام الله

"التربية" توزع أجهزة حواسيب محمولة في مدرسة بادية رام الله

منوعات

تسريب يوضح شخصية الطاووس في برنامج (إنت مين).. ديما قندلفت

تسريب يوضح شخصية الطاووس في برنامج (إنت مين).. ديما قندلفت

عودة (المياه الى مجاريها) بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها.. بعد خلاف على زواجها

عودة (المياه الى مجاريها) بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها.. بعد خلاف على زواجها

ممثلة مصرية تروي تفاصيل وفاتها وعودتها إلى الحياة.. بطريقة صادمة

ممثلة مصرية تروي تفاصيل وفاتها وعودتها إلى الحياة.. بطريقة صادمة

الشرنوبي يعلن انتصاره بقرار سجن خطيبته السابقة سارة الطباخ.. والأخيرة لن تسكت

الشرنوبي يعلن انتصاره بقرار سجن خطيبته السابقة سارة الطباخ.. والأخيرة لن تسكت

أحمد زاهر باكيا على العلن.. والسبب ابنته الكبرى

أحمد زاهر باكيا على العلن.. والسبب ابنته الكبرى

شاهد: سر مايا دياب في استخدام الصمغ اللاصق لتكبير الشفاه

شاهد: سر مايا دياب في استخدام الصمغ اللاصق لتكبير الشفاه

هنا الزاهد تصدم جمهورها بوجه ملطخ بالدماء.. وتعلق

هنا الزاهد تصدم جمهورها بوجه ملطخ بالدماء.. وتعلق

عائلة &#34;عبد الحليم حافظ&#34; تفجر مفاجأة عما شاهدت بعد فتح قبره

عائلة "عبد الحليم حافظ" تفجر مفاجأة عما شاهدت بعد فتح قبره

دينا الشربيني:&#34; الزواج نهاية للعلاقة بين الرجل والمرأة&#34;

دينا الشربيني:" الزواج نهاية للعلاقة بين الرجل والمرأة"

شاهد: ملحم زين يتعرض لهجوم كبير بسبب هذه التغريدة

شاهد: ملحم زين يتعرض لهجوم كبير بسبب هذه التغريدة

عربي

مجلس الوزراء العراقي يصوت على 10 أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات المبكرة

مجلس الوزراء العراقي يصوت على 10 أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات المبكرة

سفير أمريكي: المغرب وإسرائيل يقتربان من فتح مكتبي اتصال بينهما

سفير أمريكي: المغرب وإسرائيل يقتربان من فتح مكتبي اتصال بينهما

المغرب يتخذ قراراً جديداً بسبب سلالة (كورونا) الجديدة

المغرب يتخذ قراراً جديداً بسبب سلالة (كورونا) الجديدة

ترامب يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى

ترامب يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى