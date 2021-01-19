نابلس: قوات الاحتلال تحتجز طالبين من اللبن الشرقية أثناء توجههما للمدرسة

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طالبيْن من قرية اللبن الشرقية، وهما في طريقهما إلى مدرستهما في شارع رام الله- نابلس الرئيسي.



وأفاد رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب عويس، بأن قوات الاحتلال، أوقفت الطالبين من المرحلة الأساسية بالقرب من مدخل القرية، أثناء توجههما للمدرسة، واحتجزتهما، ثم أطلقت سراحهما بعد تدخل المواطنين هناك، وفق ما نقلت، وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).