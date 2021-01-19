إسرائيل: تفاؤل حذر حيال إمكانية إنهاء أزمة (كورونا) قريباً





وأشارت إلى أن البحث الوبائي، الذي أجري في المستشفى، أظهر أن نسبة نجاعة اللقاح تصل إلى 98%، مضيفة بأن مستوى الأجسام المضادة لدى المطعمين، أعلى بكثير من النسبة لدى المرضى، الذين تعافوا.





وأعربت ريغيف عن اعتقادها بأن انخفاض عدد الإصابات الجديدة وشيك، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأوضحت، أن إسرائيل بحاجة إلى تطعيم ما بين 70 إلى 90% من سكانها، لتصل إلى مناعة القطيع، وذلك بسبب السلالات الجديدة، التي تعتبر أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع الفيروس الأصلي.



وعلى صعيد متصل، توسعت رقعة التطعيم ضد (كورونا) في إسرائيل، لتشمل من بلغ سن 49 فما فوق.

رام الله - دنيا الوطنأعربت البروفيسور الإسرائيلي، غيلي ريغف يوحاي، من مستشفى (شيبا)، عن تفاؤل حذر، حيال إمكانية إنهاء الأزمة الصحية.