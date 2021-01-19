اليابان: المشاركة الإيجابية لجميع الأطراف بما فيها الفصائل الفلسطينية ضرورية لإنجاح الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت اليابان، اليوم الثلاثاء، بإصدار الرئيس محمود عباس، مرسوماً رئاسياً، بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة، معتبرة إجراءها خطوة مهمة، نحو إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة في المستقبل.



وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان: إن المشاركة الإيجابية لجميع الأطراف المعنية، بما فيها الفصائل الفلسطينية ضرورية لإنجاح هذه الانتخابات.



وأضافت الوزارة، "تأمل اليابان بقوة، إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، بما في ذلك تصويت الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة، والقدس الشرقية".



وأكدت أن بلادها تواصل دعمها لفلسطين، والعمل مع المجتمع الدولي؛ لتحقيق وحدتها من خلال هذه الانتخابات، والانخراط بحزم في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.