سفارة فلسطين بمصر تنفي تصريحات واردة على لسان السفير بشأن (معبر رفح)





وأكدت السفارة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن السفير لم يُدلِ بأية تصريحات حول الموضوع.



وأوضحت السفارة، أنها تقوم مباشرة بنشر أية معلومات مستجدة لديها عبر موقع السفارة، وحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، وعبر وسائل الإعلام الرسمية، من أجل وضع المواطنين والمسافرين في صورة الأوضاع.



وأكدت على وجوب تحرّي الزملاء الإعلاميين، الدقة فيما يتعلق بأخبار تمس مصالح المواطن الفلسطيني، واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.

رام الله - دنيا الوطننفت سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، صحة ما نشرته، بعض وسائل الإعلام، على لسان سفير دولة فلسطين، ومندوبها الدائم، لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، حول (معبر رفح البري).