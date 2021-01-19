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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الأسير مسالمة يواجه وضعًا صحيًا حرجًا بمستشفى (سوروكا)

نادي الأسير: الأسير مسالمة يواجه وضعًا صحيًا حرجًا بمستشفى (سوروكا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يواجه الأسير حسين مسالمة، وضعًا صحيًا حرجًا في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، بعد إصابته بسرطان الدم (اللوكيميا).

وقال نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إدارة سجون الاحتلال، ماطلت على مدار الشهور الماضية في
نقله إلى المستشفى، حيث عانى أوجاعًا شديدة في البطن والمعدة وفقًا لرفاقه الأسرى، وبعد تفاقم وضعه الصحي، نُقل إلى مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي.

وسمح الاحتلال، أمس، لوالديه بزيارته لمدة سبع دقائق في المستشفى، ضمن إجراءات خاصة، بعد قرابة عامين لم يتمكنا فيها من زيارته.

وتُعاني والدته أمراضًا مزمنة، فيما منع الاحتلال والده من زيارته، ووفقًا لوالده "فإن حسين كان مُنوّمًا تحت تأثير الأدوية، حتى إننا وجدنا صعوبة بالتعرف عليه".

وأضاف نادي الأسير، أن الأسير مسالمة، ضحية جديدة، لجملة من السياسات، التي تستهدف حياة الأسرى، عبر أدوات تنكيلية ممنهجة، تندرج تحت سياسة (القتل البطيء)، ومنها الإهمال الطبي المتعمد بما فيها من أدوات، وأبرزها المماطلة في تشخيص المرض، وتقديم العلاج.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، ارتقى عدد من الأسرى في سجون الاحتلال، بعد معاناة طويلة مع المرض، بما يرافقه من تفاصيل تُفسر عملية (القتل البطيء) التي تعرضوا لها، وكان آخرهم الشهيد كمال أبو وعر من جنين.

ومنذ مطلع العام الجاري، ووفقًا للمتابعة، فإن أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع مقارنة مع السنوات الماضية.

ومن الحالات المرضية الجديدة: حسين المسالمة، من بيت لحم، وعماد أبو رموز، من الخليل، وجمال عمرو، من الخليل، ومهران عيّاد، من رام الله.

ورغم تزايد الحالات المرضية في سجون الاحتلال، مع استمرار انتشار الوباء، الذي فاقم من ظروف الحياة الاعتقالية للأسرى، وتصاعد المخاطر على حياتهم، فإن إدارة سجون الاحتلال، استغلت الوباء بشكل ممنهج؛ لتحوّله إلى أداة قمع وتنكيل بحقهم،
عدا عن استمرارها في اعتقال المزيد من المواطنين الفلسطينيين، وزَجّهم في مراكز توقيف وتحقيق، لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية.

وطالب نادي الأسير، المؤسسات الدولية الحقوقية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بضرورة التدخل العاجل والجدي للإفراج عن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وإرسال لجنة طبية محايدة، كأحد المطالب الأساسية اليوم، مع انتشار الوباء بينهم.

يُشار إلى أن 700 أسير مريض في سجون الاحتلال، منهم قرابة 300 يعانون أمراضًا مزمنة، وبحاجة إلى علاج ومتابعة صحية حثيثة، ومنهم على الأقل (11) أسيراً يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة، نذكر منهم الأسير حسين المسالمة، وهو من
أخطر الحالات، وموفق عروق من أراضي عام 1948، وياسر ربايعة من بيت لحم.

ومن الجدير ذكره، أن أربعة أسرى، ارتقوا شهداء خلال العام الماضي وهم: (نور الدين البرغوثي، وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر)، حيث شكلت سياسة (القتل البطيء) ومنها الإهمال الطبي، سببًا مركزيًا في استشهادهم، علمًا أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، (226)، مع الإشارة إلى أن عشرات الأسرى المحررين، ارتقوا شهداء بعد فترة وجيزة على تحررهم، نتيجة لأمراض ورثوها خلال سنوات اعتقالهم.

نبذة عن الأسير حسين مسالمة المصاب بالسرطان، والذي يواجه وضعًا صحيًا حرجًا في مستشفى (سوروكا).

ولد الأسير حسين محمد حسين المسالمة في بيت لحم بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1982، وهو الابن البكر لعائلته، المكونة من عشرة أشقاء ووالديه.

مع بدء انتفاضة الأقصى عام 2000، انخرط الأسير مسالمة في العمل النضالي، حتى اعتقل بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002.

تعرض لتحقيقٍ قاسٍ، استمر ثلاثة شهور، وحكم عليه الاحتلال بعد عامين من اعتقاله بالسّجن لمدة (20) عامًا، تنقل الأسير مسالمة في عدة سجون، وأخيرًا في سجن (النقب الصحراوي)، حيث تفاقم وضعه الصحي قبل عدة شهور، خلال هذه المدة، ماطلت إدارة سجون الاحتلال في نقله إلى المستشفى، حتى تبين أنه مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، وأنه في مرحلة متقدمة من المرض.

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