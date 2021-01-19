دولي

وكالة (تاس): اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس (كورونا) فعّال بنسبة 100%

وكالة (تاس): اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس (كورونا) فعّال بنسبة 100%
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (تاس) الروسية، عن مسؤولين بالصحة، قولهم: إن اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس (كورونا) فعّال بنسبة 100% وفقاً لنتائج التجارب السريرية.

يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه روسيا تراجعاً جديداً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا).

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، بلغ عدد الإصابات 21734 حسب إحصائية اليوم الثلاثاء، في أدنى مؤشر منذ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع قفزة في الوفيات من 471 أمس إلى 586 اليوم.


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