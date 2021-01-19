وكالة (تاس): اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس (كورونا) فعّال بنسبة 100%





ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، بلغ عدد الإصابات 21734 حسب إحصائية اليوم الثلاثاء، في أدنى مؤشر منذ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع قفزة في الوفيات من 471 أمس إلى 586 اليوم.







رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (تاس) الروسية، عن مسؤولين بالصحة، قولهم: إن اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس (كورونا) فعّال بنسبة 100% وفقاً لنتائج التجارب السريرية.يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه روسيا تراجعاً جديداً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا).