طوباس: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في المحافظة.
أفادت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في المحافظة.
ووفق تصريح للمحافظة، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإنه تم تسجيل إصابتين في طوباس، وست أخرى في طمون، فيما تم تسجيل إصابتين في عقابا، بالإضافة إلى ثلاث في مخيم الفارعة.
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