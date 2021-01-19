طوباس: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة





ووفق تصريح للمحافظة، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإنه تم تسجيل إصابتين في طوباس، وست أخرى في طمون، فيما تم تسجيل إصابتين في عقابا، بالإضافة إلى ثلاث في مخيم الفارعة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في المحافظة.