قلقيلية: 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن الإصابات موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع ثلاث إصابات، والنبي الياس، أربع إصابات، وإصابة واحدة في كل من عزون، وجيوس، وجيت، وحبلة.



كما أعلنت المحافظة، تعافي 11 حالة كانت مصابة بالفيروس، ليصل مجموع الإصابات النشطة، حتى هذا اليوم 19/1/2021 إلى 189 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، بلغ لهذا اليوم 13 إصابة من المخالطين.