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شؤون فلسطينية

غزة: المجلس الأعلى للقضاء يُصدر قراراً بإعادة تفعيل أوامر الحبس

غزة: المجلس الأعلى للقضاء يُصدر قراراً بإعادة تفعيل أوامر الحبس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار إيهاب عرفات، الناطق الإعلامي، باسم السلطة القضائية، بغزة: إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أصدر قراراً بإعادة تفعيل أوامر الحبس، وبدأ تنفيذه من أمس.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن تعليق أوامر الحبس في الفترة الماضية، كان في ضوء الحالة الوبائية، ومن خلال إجراءات الحد من انتشار الجائحة، وإعطاء الفرصة للأجهزة الشرطية، للقيام بالأعباء الملقاة عليها خلال فترة الجائحة.

وشدد عرفات على أن عودة تفعيل أوامر الحبس، تشمل كافة القضايا التنفيذية، وستتم بشكل تدريجي، بما يراعي الحالة الوبائية والتقييم المستمر مع الأجهزة الحكومية، ومع وزارة العدل، ونقابة المحامين، والشرطة القضائية، المنوط بها تنفيذ أوامر الحبس.

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