إصابة شابين برصاص الاحتلال شمال قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب صباح اليوم الثلاثاء، شابان من مدينة قلقيلية، برصاص جنود الاحتلال، قرب فتحة الجدار في المنطقة الشمالية للمدينة.



وأفادت مصادر محلية، أن الشابين أصيبا في منطقة القدم، وتم نقلهما إلى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج.



ويستهدف جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة، العمال الذين يعبرون للداخل عن طريق فتحات جدار الفصل العنصري، من خلال إطلاق الرصاص عليهم.