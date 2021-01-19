أسيران يدخلان أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

يدخل اليوم 20 من كانون الأول/ يناير، أسيران من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.



وأفادت إذاعة (صوت الأسرى) بأن أسيراً منهما محكوم بالمؤبد مدى الحياة، والأسيران هما: الأسير مراد بدر عبد الله ادعيس (22 عامًا)، من سكان قرية عمرة غرب يطا بمحافظة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، أمضى منها خمسة أعوام منذ اعتقاله عام 2016.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير مراد ادعيس طفلاً بعمر 15 عاماً فقط، بتهمة تنفيذ عملية بمستوطنة (عتنائيل)، أسفرت عن قتل المستوطنة دافنا مائير (38 عاماً) عام 2016م.



والأسير محمد داوود محمد بكر (33 عاماً) من حي الرمال بمدينة غزة، وهو محكوم بالسجن 8 سنوات، أمضى منها 6 سنوات منذ اعتقاله عام 2015م.