شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة، القبض على مطلوبين للعدالة، صادر بحقهم مذكرة قضائية، وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر، وتكثيفه في أنحاء المحافظة، بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية، وغير القانونية، فقد قامت الشرطة، بالقبض على 14 مطلوباً للعدالة، صادر بحقهم 41 مذكرة قضائية، وضبطت 14 مركبة غير قانونية في محافظة جنين.

وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المطلوبين؛ لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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