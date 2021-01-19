الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة ومشتبه بهم بتعاطي المواد المخدرة بضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر، وتكثيفه في أنحاء المحافظة، بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية، وغير القانونية، قامت الشرطة القضائية، وفرع شرطة المرور، بالقبض على أربعة مطلوبين للعدالة، صادر بحقهم مذكرات قضائية، وضبطت ثلاث مركبات ودراجة نارية غير قانونية، وحررت 10 مخالفات مرورية، وأربع مخالفات سلامة عامة.



وفي نفس السياق، وخلال نشاطٍ لفرع مكافحة المخدرات في بلدة الرام، قبضت على ستة أشخاص يشتبه بتعاطيهم مواد مخدرة، وضبطت بحوزتهم كميات قليلة من مادة، يشتبه أنها الحشيش والقنب الهندي، وحبوب الأكستازي المخدرة.



وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المطلوبين والمضبوطات، لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على عشرة مطلوبين للعدالة منهم ستة أشخاص، مشتبه بهم بتعاطي المواد المخدرة، وضبط مركبات غير قانونية في بلدة الرام شمال القدس.