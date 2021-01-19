سلامة معروف: حزمة إجراءات تخفيفية بالقطاع سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل





وأضاف في تصريح لصحيفة (فلسطين) المحلية: أن اجتماعاً لخلية الأزمة في غزة، الخميس، سيناقش توصيات عدة مرفوعة من عدة جهات حكومية، بتخفيف الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي (كورونا).





وأضاف: "نحن على موعد، بإجراء حزمة تخفيفية من القرارات المتخذة"، مشيرًا إلى أن الإعلان عنها، سيتم مباشرة بعد اجتماع خلية الأزمة.





ووفق الصحيفة، فإن معروف لم يفصح عن طبيعة الجوانب، التي ستشملها القرارات، تاركاً ذلك لتقدير "خلية الأزمة" ورؤيتها، مشيراً إلى أن الإجراءات التخفيفية "مؤكدة"، وجاءت في ضوء التقييم، ومتابعة الحالة الوبائية في قطاع غزة، وتقدير الموقف من وزارة الصحة.





وأوضح، أن وزارة الصحة، حققت في الأيام الماضية، تراجعاً في نسب الإصابة بـ (كورونا)، فيما انخفض معدل الوفيات.





ونبه إلى أن الصحة، ووفقاً للمعطيات الملموسة، تقدمت بتوصيات بتخفيف الإجراءات المتبعة لمواجهة (كورونا). وأكمل: "الآن دور خلية الأزمة في أن تحدد الجانب، الذي سيتم التخفيف فيه، وعودته إلى ما كان سابقاً".

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس مكتب الإعلام الحكومي، بغزة، سلامة معروف، عن حزمة إجراءات تخفيفية في القطاع، سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.