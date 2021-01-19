بحرية الاحتلال تُهاجم الصيادين في بحر غزة

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رام الله - دنيا الوطن

هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه عليها، قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال، هاجمت مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية، وفتحت صوبها خراطيم المياه على بعد قرابة ثلاثة أميال بحرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



يشار إلى أن قوات الاحتلال، تتعمد يومياً التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.