أنطونيو غوتيرش: إنشاء وحدات استيطانية في الضفة غير شرعي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الأمین العام للأمم المتحدة، أنطونیو غوتیریش، عن قلقه العمیق، إزاء قرار إسرائيل، إنشاء نحو 800 وحدة استیطانیة جدیدة، یقع معظمھا في عمق الضفة الغربیة المحتلة.



وجدّد غوتیریش، تأكیده أن إنشاء مستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقیة، لیس له أي شرعیة قانونیة، ویشكل انتھاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي.



وأوضح في بیان صدر عن المتحدث بإسمه، أن التوسع الاستیطاني، یزید خطر المواجھة بین الطرفین، ويقوض حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، ويقلل من إمكانیة إنھاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطینیة متصلة، وذات سیادة، وقابلة للحیاة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وحث الأمین العام على وقف مثل ھذه القرارات، التي تشكل عقبة رئیسیة أمام تحقیق حل الدولتین والسلام العادل والدائم والشامل.



وأقرت سلطات الاحتلال قبل يومين، بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.