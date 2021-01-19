إيطاليا تدعو إسرائيل لإعادة النظر ببناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية

استيطان - توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت الخارجية الإيطالية، عن "قلقها العميق" إزاء قرار إسرائيل البدء في بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.



وقالت الوزارة، في بيان: إن "إيطاليا تجدد الإعراب عن قلقها العميق، إزاء قرار إسرائيل البدء في بناء 800 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية".



ودعت الخارجية الإيطالية، السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها، مشيرة إلى أنها رفضت أيضاً قرار إسرائيل في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عند طرح مناقصة بناء وحدات استيطانية في (جفعات هماتوس) بالقدس الشرقية..



وأشارت إلى أن توسيع إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي، ويهدد بتقويض جدوى حل الدولتين العادل والمستدام تماشياً مع المعايير المعترف بها دولياً، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وطالبت الوزارة، إسرائيل بالامتناع عن أي عمل أحادي، يقوض الجهود الجارية لإعادة مناخ الثقة بين الطرفين، ويعرض استئناف المفاوضات المباشرة للخطر.



يذكر، أن سلطات الاحتلال، قد أقرت قبل يومين بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة اعتبرتها الرئاسة الفلسطينية "محاولة استباقية" من قبل الحكومة الإسرائيلية؛ لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة.