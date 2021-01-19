إسرائيل تسجل أكثر من 10000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وقال منسق مكافحة الوباء في إسرائيل، نحمان أش: إنه "بات لزاماً علينا أن نخفض عدد المرضى في حالة خطيرة، ومن هنا تأتي توصيتنا بتمديد فترة الإغلاق بأسبوعين على الأقل".





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الحكومة ستناقش هذه المسألة بعد ظهر اليوم.





الى ذلك حطمت إسرائيل رقما قياسيا أمس، من حيث عدد متلقي التطعيم بعد أن نُفذ 186 ألف تطعيم في يوم واحد.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تغريدة: إن عدد الإسرائيليين المطعمين يصل إلى مليونين و200 الف.



وأضاف: نحن مستمرون بكل قوة ونفتح الاقتصاد ونعود للحياة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت إسرائيل اليوم الثلاثاء، أكثر من 10000 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-90)، خلال 24 ساعة الماضية.