الخليل: مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شتلة زيتون شرق يطا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 شتلة زيتون في منطقة شعب البطم، بالقرب من مستوطنة (افيجال)، الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا جنوب الخليل.



وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، أن عدداً من المستوطنين، اقتلعوا أكثر من 100 شتلة زيتون في المنطقة المذكورة، تعود للمواطن اسحاق محمود الجبارين.