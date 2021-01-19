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سفير أمريكي: المغرب وإسرائيل يقتربان من فتح مكتبي اتصال بينهما

سفير أمريكي: المغرب وإسرائيل يقتربان من فتح مكتبي اتصال بينهما
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير الأمريكي لدى الرباط، ديفيد فيشر، عن قرب فتح المغرب وإسرائيل لمكتبي اتصال لدى الجانبين.

وقال فيشر في مؤتمر صحفي قبل أيام قليلة من مغادرة منصبه مع تولي الرئيس جو بايدن منصبه خلفا لدونالد ترامب: إن المغرب وإسرائيل أعادا فتح مكتبيهما التجارية، قبل أن ينتقلا إلى فتح سفارتيهما (مكتب الاتصال بالبلدين بحسب نص اتفاق بينهما) عما قريب فور انتهاء الإجراءات الإدارية والدبلوماسية".

ورأى فيشر أنه "بانضمام المغرب لاتفاقية أبراهام وإعادة علاقته مع إسرائيل، فإنه يعمل على إعادة قواعد الاستقرار في المنطقة، وفتح فرص جديدة للتجارة".

وتابع: "رجال الأعمال والمستثمرون في إسرائيل يتصلون بنظرائهم المغاربة سعيا للاستثمار في المغرب، إضافة إلى إعطاء دفعة للسياحة، خصوصا وأن عددا من السياح (الإسرائيليين) أصولهم من المغرب"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

واستأنف المغرب، في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، علاقاته الرسمية مع إسرائيل، وفي اليوم نفسه أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المملكة على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط و"جبهة البوليساريو".

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