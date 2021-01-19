وفاة رئيس "السلالة العثمانية" في دمشق

الأمير دوندار عبد الكريم عثمان أوغلو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توفي فجر اليوم الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق، الأمير دوندار عبد الكريم عثمان أوغلو، رئيس السلالة العثمانية.



وفارق عثمان أوغلو الحياة عن عمر ناهز (88 عاماً)، بعد صراعه طويل مع مرض عضال، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات دمشق، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وتعليقا على وفاة عثمان أوغلو، أعرب ابن أخيه عبدالحميد كيهان، عن بالغ حزنه لوفاة عمه.



وكتب عبر حسابه بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي أن عمه كان يعاني من مرض عضال، وأن الأسرة حاولت كثيرا نقله إلى تركيا، لكن لم تتوفق في ذلك.



وولد دوندار عبد الكريم عثمان أفندي عام 1930 في دمشق بسوريا، وهو الحفيد الرابع للسلطان عبد الحميد الثاني.



وهو كذلك الرئيس 45 للسلالة التي حكمت الدولة العثمانية من سنة 1281 إلى 1922، وكان متزوجا من يسرى هانم أفندي (مواليد 1927)، وليس لديهما أبناء.