المغرب يتخذ قراراً جديداً بسبب سلالة (كورونا) الجديدة





يأتي ذلك بعد تسجيل الرباط أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس (كورونا)، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المغربية.



ويشمل القرار، بحسب البيان، كلا من أستراليا والبرازيل وأيرلندا ونيوزيلندا، ويبدأ في 19 كانون الثاني/يناير الجاري وحتى إشعار آخر، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأضاف البيان، أن الدول الأربعة التي شملها القرار "تضاف إلى كل من جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة المعنية سلفا بالإجراء ذاته".



وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس (كورونا) المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة.



رام الله - دنيا الوطنقررت السلطات المغربية، منع الطائرات والمسافرين القادمين من أربع دول من دخول أراضيها، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.