لجان المقاومة تدرس المشاركة في الانتخابات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت لجان المقاومة الشعبية: إنها شكلت لجنة خاصة بموضوع الانتخابات، ولا زالت تدرس بشكل معمق موقفها منها، بالمشاركة أو عدمها أو الدعوة إلى مقاطعتها.



وذكرت اللجان في بيان وصل "دنيا الوطن" أن قرارها سيكون منحازاً لمصلحة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.



ودعت إلى الإسراع برفع كافة الإجراءات التي تم فرضها على قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الحوار الوطني الشامل، والاستراتيجي، هو ضرورة وطنية؛ لتهيئة المناخ المناسب لإجراء العملية الديمقراطية.



وأوضحت، أن الوحدة الوطنية، تكون على أساس الشراكة الوطنية الحقيقية، دون إقصاء أحد، وعلى أساس التمسك بثوابت شعبنا وحقه في أرضه.



وأكدت، أن "المقاومة، ستبقى هي نهجنا الثابت على طريق تحرير الأرض والمقدسات، ودحر العدو الصهيوني، عن أرضنا ومقدساتنا".