شاهد: حسين الشيخ يلتقي سيرجي لافروف ومسؤولين آخرين في روسيا





وأوضح في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "التقيت بالأمس مع وزير خارجية روسيا السيد لافروف، وكذلك السيد ميخائيل بوغدانوف، ونائب البطريرك الروسي".





وأضاف الشيخ: "تم التباحث في العديد من الملفات المشتركة".









رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى أمس عدة لقاءات خلال زيارته الحالية إلى روسيا.