شاهد: حسين الشيخ يلتقي سيرجي لافروف ومسؤولين آخرين في روسيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى أمس عدة لقاءات خلال زيارته الحالية إلى روسيا.
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى أمس عدة لقاءات خلال زيارته الحالية إلى روسيا.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "التقيت بالأمس مع وزير خارجية روسيا السيد لافروف، وكذلك السيد ميخائيل بوغدانوف، ونائب البطريرك الروسي".
وأضاف الشيخ: "تم التباحث في العديد من الملفات المشتركة".
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