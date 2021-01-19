قلقيلية: 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت محافظة قلقيلية: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) ليوم أمس الاثنين، بلغ 13 إصابة من المخالطين.



ووفق تصريح للمحافظة، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإن الإصابات، كانت في قلقيلية، بواقع ثلاث إصابات، وسنيريا، ست إصابات، وعزون، بواقع إصابتين، وجيوس، بواقع إصابة واحدة، وعزون عتمة، إصابة واحدة.



كما أعلنت المحافظة، تعافي 16 حالة، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 18/1/2021، إلى 187 إصابة نشطة.