سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة.



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، بأن هناك ثماني إصابات في الزاوية، وثلاث في كفرالديك، وثلاث في ديراستيا، وإصابتين في سلفيت، وإصابة واحدة في كفل حارس، وأخرى زيتا جماعين.