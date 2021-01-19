شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: 6 وفيات و313 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: 6 وفيات و313 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات وفاة، و313 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 1430 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة: إنها سجلت 395 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل الى 41678 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 48341 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 6170 حالة.

وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 493 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصل إلى 143 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 74 حالة.

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