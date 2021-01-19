رئيس نيابة غزة ونائب شرطة المحافظة يؤكدان على جودة التحقيقات وإرساء الأمن والاستقرار المجتمعي

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس نيابة غزة- الدائرة الأولى، المستشار صلاح الدريوي، خلال اجتماعه بنائب شرطة المحافظة المقدم هاشم السرحي، وحضور أعضاء نيابة غزة (الدائرة الأولى والثانية)، ومفتشي التحقيق في المراكز الشرطية، على تكامل الأدوار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء الملف الجزائي بشكل دقيق؛ بما يحقق عدالة الإجراء، وسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية الصادرة عن أعضاء النيابة، التي ترسخ العدالة وسيادة القانون، مع تطبيق الحيادية مع كافة أطراف الملف الجزائي.وشمل اللقاء، مناقشة آليات تنفيذ ملفات الصلح الجزائي، والتيسير على جمهور المواطنين، وتعزيز أوجه التواصل بين وكلاء النيابة ومفتشي التحقيق؛ لتعزيز الاستقرار والأمن ونصرة الضعفاء، وضبط الإجراءات المتخذة في بناء الملف الجزائي، والتنسيق لإعداد دورات تدريبية للمحققين في كافة المحافظات؛ لتطويرجودة الأداء، والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية.