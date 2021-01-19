شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون، بعد مداهمتها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزل الدكتور إياد جبور في بلدة سالم شرق نابلس، قبل أن تقوم باعتقال نجليه عبد الرحمن وأدهم، كما تمركزت في عدة أحياء بالبلدة.

واقتحمت قوة أخرى، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من شارع القدس، باتجاه قرية كفر قليل، حيث داهمت منزل تامر عامر في القرية، كما واقتحمت بلدة تل جنوب المدينة، دون تسجيل أي اعتقالات.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرين محررين من بلدة كفر راعي جنوب جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشقيقين بلال وبسام نبيل سعيد ذياب، وهما أسيران محرران، عقب دهم منزل ذويهما وتفتيشه.

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