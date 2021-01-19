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صندوق النقد العربي يُنظم عن بعد الاجتماع السنوي السادس لوكلاء وزارات المالية

رام الله - دنيا الوطن
ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 20 و21 يناير2021 " عن بُعد"، الاجتماع السنوي السادس لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية. يشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية العربية، كما يشارك فيه عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة به.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع وأوراق العمل ذات الأهمية للدول العربية، تشمل "تعزيز كفاءة توزيع الموارد في الدول العربية لتحقيق النمو الشامل والمستدام" المقدمة من صندوق النقد الدولي، و"متطلبات التحول نحو الاقتصاد الرقمي لتعزيز الكفاءة والحوكمة في الدول العربية" المقدمة من البنك الدولي، إضافة لدراستين لصندوق النقد العربي حول " المعاملة الضريبية للخدمات الرقمية في الدول العربية"، و" خيارات السياسات الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

 كذلك سيناقش الاجتماع في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، حوكمة الاستثمارات والمشاريع العامة، وإصلاحات منظومة الأجور والمعاشات، حيث سيتم استعراض عدد من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. إضافة لذلك، سيناقش الاجتماع موضوع اتجاهات الأنظمة الضريبية الدولية، من خلال ورقة تقدمها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

أخيراً وفي ضوء المستجدات الراهنة، سيناقش السادة الوكلاء، تداعيات جائحة كورونا على السياسة المالية والخيارات المتاحة في الدول العربية ما بعد الازمة، إلى جانب التحضير لاجتماع الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في شهر أبريل 2021.

وأشار في هذه المناسبة الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن اجتماع وكلاء وزارات المالية العربية يُمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسات المالية وجهود الاصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، مشيداً في هذا السياق بالموضوعات والقضايا العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع السادس وأهميتها للدول العربية في هذه المرحلة. 

كما أعرب عن شكره لأصحاب السعادة الوكلاء على مشاركتهم في تقديم عدد من الأوراق القيّمة حول تجارب دولهم. كذلك شكر معاليه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي على مشاركتهم في الاجتماع والأوراق المهمة المعدة لهذا الغرض. 

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